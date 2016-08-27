Даниил Квят: "Я хорошо провел квалификацию"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что сделал все возможное во время квалификации "Гран-при Бельгии". Россиянин показал 19-е время, в то время как его партнер Карлос Сайнс-младший – 14-е.

– В первую очередь я хочу сказать, что хорошо провел квалификацию, – цитирует F1News Квята. – Со своей стороны я сделал все, что мог, и доволен своим кругом, но в первой части была очень плотная борьба. Наша машина – не лучшая на этой трассе, но, как я сказал, со своей стороны я сделал практически все, что мог.

Мы знаем, что с точки зрения максимальной скорости у нас не лучшая машина, поскольку силовой установке не хватает мощности. В результате приходится идти на компромисс, что влияет и на баланс.

Разумеется, есть области, на которые команда должна обратить внимание после этой гонки. На Red Bull Ring, в Хоккенхайме и Спа нам не хватало скорости, особенно по субботам, поэтому нужно тщательно все проанализировать, чтобы понять, почему так происходит. Мы, гонщики, делаем все, что в наших силах, и теперь инженеры должны более глубоко вникнуть в проблему. Наши инженеры – талантливые люди, так что я верю в них и уверен, что вскоре мы найдем решение. Проблемы не только на прямых – нам нужно прибавить в скорости прохождения поворотов.

Ситуация такова, какова есть, но, как я уже сказал, мы можем прибавить и в скорости прохождения поворотов. Единственное, что нам остается, – напряженно работать. У нас нет возможности поставить на машину более мощную силовую установку, но команда постарается добиться максимума в тех областях, на которые может повлиять. Это единственное, что я могу сказать.