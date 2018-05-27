Риккьярдо выиграл "Гран-при Монако", Сироткин - 16-й

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо стал победителем "Гран-при Монако". Отметим, что 28-летний австралиец лидировал всю гонку.
Вторым финишировал Себастьян Феттель из "Феррари", третьим – Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".
Российский пилот Сергей Сироткин из "Уильямса" стартовал 13-м, выиграл одну позицию в начале гонки, но после 10-секундного штрафа за ошибку механиков опустился на последнее место и финишировал 16-м, опередив только своего партнера Лэнса Стролла.
Сироткин получил 10-секундный штраф за ошибку механиков //
Сироткин избежал второго штрафа // "Гран-при Монако". Live!
Чемпионат мира
6-й этап
"Гран-при Монако"
1. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) – 1:42.54,807
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – отставание 7,336
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 17,013
4. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) – 18,127
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 18,822
6. Эстебан Окон (Франция, Force India) – 23,667
7. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) – 24,331
8. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 24,839
9. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 25,317
10. Карлос Сайнс (Испания, Renault) – 1.09,013
11. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) – 1.09,864
12. Серхио Перес (Мексика, Force India) – 1.10,461
13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.14,823
14. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) – 1 круг
15. Ромэн Грожан (Франция, Haas) – 1 круг
16. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) – 1 круг
17. Лэнс Стролл (Канада, Williams) – 2 круга
Не финишировали: Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso), Шарль Леклер (Монако, Sauber), Фернандо Алонсо (Испания, McLaren).
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон – 110. 2. Себастьян Феттель – 96. 3. Дэниэль Риккьярдо – 72. 4. Валттери Боттас – 68. 5. Кими Райкконен – 60. 6. Макс Ферстаппен – 35. 7. Фернандо Алонсо – 32. 8. Нико Хюлькенберг – 26. 9. Карлос Сайнс – 20. 10. Кевин Магнуссен – 19. 11. Пьер Гасли – 18. 12. Серхио Перес – 17. 13. Шарль Леклер – 9. 14. Эстебан Окон – 9. 15. Стоффел Вандорн – 8. 16. Лэнс Стролл – 4. 17. Маркус Эрикссон – 2. 18. Брендон Хартли – 1. 19. Сергей СИРОТКИН – 0. 20. Ромэн Грожан – 0.
Кубок конструкторов: 1. Mercedes – 178. 2. Ferrari – 156. 3. Red Bull Racing – 107. 4. Renault – 46. 5. McLaren – 40. 6. Force India – 26. 7. Toro Rosso – 19. 8. Haas – 19. 9. Sauber – 11. 10. Williams – 4.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Даниэль Риккьярдо
- Уильямс (команда)
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Лэнс Стролл
barbados
Последний раз смотрю Mонако. Зачем такая гонка вообще? Традиция? Достаточно оставить квалификацию. Или гонку с раздельным стартом. Баку теперь абсолютный эталон. По больше бы таких. Хорошо, что либерти вроде как за городские трассы.
19:16
Millwall82
Мдаааа. Полный провал Макларенов, не ожидал.
18:59
КолобокКолобков
Отвлечемся от сиротки, Макса и кенгуренка-половичка. Один момент в гонке я не могу объяснить. Стали показывать переговоры Хартли, где он верещал про то, что от Леклера могут быть проблемы. При этом картинка была в прямом эфире ( сама запись с радио может и нет ) и через секунду после фразы о проблемах от Леклера- этот самый Лелер и вмазался Бренде в зад((( Как Хартли то пронюхал, что что-то назревает ???
18:54
max14195
Сироткин - достойный наследник педалика и квята.
18:54
За_Волю_к_Победе
Админы, я перестаю заходить на ваш ресурс в поисках новостей и дискуссий о Ф-1, так как вместо этого тут испражняется русофобское быдло и всякая нечисть. Попробуйте зайти на иностранные ресурсы и в негативной форме в стиле болобка покритиковать братьев Дукурсов или футболистов Зазулю и Конопленку - сразу же окажитесь в черном списке и бан навечно без вариантов. А тут просто рай для неруси. Good Bye
18:53
Джерри. Без Тома.
Судя по тому, как радовались победе Дэна Хорнер и Ньюи, становится понятно, кто в команде отработанный материал.
18:50
george64
Джерри. Без Тома.---------------Да он уже и в практике пытался чинить. Как-то странно хотел прихватить с собой колесо разбитой машины. ))
18:50
Джерри. Без Тома.
КК, ну и зачем Робертино наш однорукий так рвался в Вилы? Чтобы заезжать на запланированные родной командой штрафные пит-стопы?
18:48
Джерри. Без Тома.
george64,а я думаю, что с Максом накануне поговорили по душам механики. И сказали ему, что если он и в гонке расфигачит машину, то чинить её к Монреалю он будет сам.
18:44
george64
В прошлом году об этом почти открыто говорил Марко и Матешиц.-------------Так в прошлом году максимка столько не косячил. Они что, сами себе враги, что ли? От максимки уже многие отворачиваются.
18:40
george64
Но вместо адекватной оценки происходящего-------------Вот тебе адекватная )) оценка. Проехал в свою силу. Кого позволила обогнать машина - обогнал. Дальше уперся. Последнего обогнал уже не по правилам. Почему промолчали стюарды - загадка. Ну, и что не въехал в стену - это конечно плюс. )
18:37
Sinaron
Лобок, ну что, засвербило? Речь о Вилах вообще не велась. Ядумал, что ты серьёзный мужчина, а ты оказался школьником, который мечтает стать психологом. Беги уроки уделать.
18:37
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___Да, забавно вышло про бублики. Только я то не унижаю сиротинушку публично, я же только в инете пишу. А вот руководство команды Вильямс как раз окунает его в чан с дерьмом систематически. Но это только вас удивляет, меня-нет.
18:37
КолобокКолобков
Женек10___Ну кенгуру и есть половичок для РБ. Никогда на него будут делать ставку в команде. В прошлом году об этом почти открыто говорил Марко и Матешиц. Если у вас другое мнение- ради Бога. От этого ничего не поменяется.
18:35
Женек10
Колобок, когда ты назвал Рика половичком то все было в норме? Когда по факту сказали что "половичок" выиграл гонку то сразу зомби
18:29
Джерри. Без Тома.
Бублично унижают)))))) Всё верно, Сироткина унижают только всякие бублики, типа Колобка.)))
18:29
КолобокКолобков
Radej___Про Вильямс я вам уже всё в межсезонье рассказал, здесь ничего нового. Только я предполагал, что колеса будут не докручиваться на пит-стопах, а они меня переплюнули- решили сразу до гонки, чтобы наверняка. Ну а от патриотиков пошлё опять гон на Макса...Видать от злости, что сиротке не чем не могут помочь. Макс лоханулся в субботу в третьей практике, за что и расхлёбывался сегодня всю гонку. Расхлебался в итоге вполне достойно для старта с последнего места. Но вместо адекватной оценки происходящего опять стандартные- "Как смеет австралийский половичок выигрывать уже вторую гонку в сезоне, в то время, как будущий десятикратный на подиум попадает по великим праздникам" (с), "Розовощекий половичок может смело идти таксовать" (с)...Я всё понимаю -неприятно, когда руссо-пилото бублично унижают при всём частном народе,, да еще и за его же 15 лямов...Но для чего какашками в Макса бросаться? Он провёл хорошую гонку.
18:26
Джерри. Без Тома.
Ред Мак, Максимке сегодня - какой-никакой плюс. Жирный минус - Уильямсу. Залитый руль - это ещё куда ни шло, можно свалить на случайность, невезение, злой рок или ещё кучу всего, а вот колесо - это да...
18:24
staerswimmer23
Джерри, все адекватные люди понимают, что представляет из себя Рикьярдо! И только один зомбо-непатриот, считает его слабым пилотом!
18:16
Radej
КолобокКолобков_____________Честно, вот какая то надежда была на более менее адекватную позицию команды. Но сегодня настолько неприкрыто и явно дали понять для чего теперь существует команда Вильямс ,что все надежды и сомнения пропали. Гонка унылое зрелище. Риккардо заслуженно победил, Макс провел несколько хороших обгонов и один не очень хороший. И Гасли конечно неплох. Он как то странно через 2 на 3 выстреливает.
18:14
RedMack2
Скучная гонка. Максимке минус. Ни одной заварушки не устроил(...
18:09
Джерри. Без Тома.
Как смеет австралийский половичок выигрывать уже вторую гонку в сезоне, в то время, как будущий десятикратный на подиум попадает по великим праздникам?
18:08
Sinaron
Розовощекий половичок может смело идти таксовать. И первым его клиентом будет конечно же Лобок )))) Боюсь, что тапку будет не отвертеться от поцелуев в десны )))))
18:04
КолобокКолобков
Очень скучная гонка,что и предполагалось. Как всегда лишь Макс давал какой-то драйв...В Вильямсе папа лесоруб просто красавец! Наверняка думали что же изобрести этакое, ведь залитый руль уже не канал бы ))). Но вот так- назвался груздем -полезай...Все мы знали, что в сезоне будет именно так.
18:01
Женек10
унылое гран-при, смотреть не было смысла.. а мы еще Сочи ругаем. вся пятерка лидеров просто докатывала гонку, пытаясь не убить резину. Боттас на красных после пит стопа проигрывал Рику 29 секунд, в итоге до 5 сокращал. Окон догнал самого Боттаса. Максимка на удивление отлично провел гонку, работа Гасли с резиной была феноменальной. Издевательство над Сироткиным перешло уже все мыслимые пределы.
17:57