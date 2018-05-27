Риккьярдо выиграл "Гран-при Монако", Сироткин - 16-й

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо стал победителем "Гран-при Монако". Отметим, что 28-летний австралиец лидировал всю гонку.

Вторым финишировал Себастьян Феттель из "Феррари", третьим – Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Российский пилот Сергей Сироткин из "Уильямса" стартовал 13-м, выиграл одну позицию в начале гонки, но после 10-секундного штрафа за ошибку механиков опустился на последнее место и финишировал 16-м, опередив только своего партнера Лэнса Стролла.​

Сироткин получил 10-секундный штраф за ошибку механиков //

Сироткин избежал второго штрафа // "Гран-при Монако". Live!

Чемпионат мира

6-й этап

"Гран-при Монако"

1. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) – 1:42.54,807

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – отставание 7,336

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 17,013

4. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) – 18,127

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 18,822

6. Эстебан Окон (Франция, Force India) – 23,667

7. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) – 24,331

8. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 24,839

9. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – 25,317

10. Карлос Сайнс (Испания, Renault) – 1.09,013

11. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) – 1.09,864

12. Серхио Перес (Мексика, Force India) – 1.10,461

13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1.14,823

14. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) – 1 круг

15. Ромэн Грожан (Франция, Haas) – 1 круг

16. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams) – 1 круг

17. Лэнс Стролл (Канада, Williams) – 2 круга

Не финишировали: Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso), Шарль Леклер (Монако, Sauber), Фернандо Алонсо (Испания, McLaren).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон – 110. 2. Себастьян Феттель – 96. 3. Дэниэль Риккьярдо – 72. 4. Валттери Боттас – 68. 5. Кими Райкконен – 60. 6. Макс Ферстаппен – 35. 7. Фернандо Алонсо – 32. 8. Нико Хюлькенберг – 26. 9. Карлос Сайнс – 20. 10. Кевин Магнуссен – 19. 11. Пьер Гасли – 18. 12. Серхио Перес – 17. 13. Шарль Леклер – 9. 14. Эстебан Окон – 9. 15. Стоффел Вандорн – 8. 16. Лэнс Стролл – 4. 17. Маркус Эрикссон – 2. 18. Брендон Хартли – 1. 19. Сергей СИРОТКИН – 0. 20. Ромэн Грожан – 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes – 178. 2. Ferrari – 156. 3. Red Bull Racing – 107. 4. Renault – 46. 5. McLaren – 40. 6. Force India – 26. 7. Toro Rosso – 19. 8. Haas – 19. 9. Sauber – 11. 10. Williams – 4.