Брайан Хартли: "Не стать последним в квалификации будет здорово для моего сына"

Брайан Хартли, отец гонщика Брендона Хартли, выразил радость за своего сына, который станет напарником Даниила Квята в "Торо Россо" на "Гран-при США". 27-летний новозеландец заменит Пьера Гасли.

– Я думаю, что не мог бы быть более гордым, чем сегодня, – цитирует F1i Хартли-старшего. – Происходящее с моим сыном просто невероятно. Любой мечтал бы оказаться в таком положении. Все развивалось незаметно, обсуждение шло за кулисами, никто не знал, что происходит. Наверное, не стать последним в квалификации будет очень здорово для Брендона, который только в пятницу впервые сядет за руль и даже не попробует себя на симуляторе.