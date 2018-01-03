Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас предложил болельщикам выбрать дизайн его шлема. Он обратился к поклонникам команды, чтобы те высылали свои варианты оформления, которые Боттас будет использовать на большинстве "Гран-при" в 2018 году.
В прошлом сезоне аналогичную акцию проводил Льюис Хэмилтон.
Calling all creative gurus! How would YOU like to design @ValtteriBottas' 2018 @F1 helmet?– Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 2 января 2018 г.
Reckon you've got the skills?
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