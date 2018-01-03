10:09 | Формула-1

Боттас предложил болельщикам выбрать дизайн его шлема


Пилот "Мерседеса"  Валттери Боттас предложил болельщикам выбрать дизайн его шлема. Он обратился к поклонникам команды, чтобы те высылали свои варианты оформления, которые Боттас будет использовать на большинстве "Гран-при" в 2018 году.

В прошлом сезоне аналогичную акцию проводил Льюис Хэмилтон.

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