Бекхэм поздравил Хэмилтона с 4-м чемпионством в "Формуле-1"

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм в своем Инстаграме поздравил соотечественника Льюиса Хэмилтона с победой в чемпионате "Формулы-1". Напомним, что пилот "Мерседеса" стал девятым на "Гран-при Мексики", но смог досрочно завоевать титул, ставший четвертым в его карьере.

– Он настоящий чемпион с юных лет, и я знал это до титулов, – написал Бэкхем. – Тяжелая работа и самоотверженность. Поздравляю тебя с еще одним чемпионством.

Льюис Хэмилтон: "Мои 4 чемпионства подтверждают - если следовать своим мечтам, то они могут сбыться"