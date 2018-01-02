Баттон назвал победы над Хэмилтоном лучшими в своей карьере

Чемпион мира-2009 Дженсон Баттон в интервью Sky Sports подчеркнул, что самыми ценными победами в его карьере были те, которые он одержал во время внутрикомандного сражения с Льюисом Хэмилтоном в составе "Макларена" с 2010 до 2012 года. По словам 37-летнего британца, сильный соперник заставлял его показывать максимум своих возможностей.

– Я перешел в "Макларен" из "Брауна" в конце 2009 года, – цитирует Autosport Баттона. – По сути, я перешел в его команду. Я хотел сразиться с Льюисом Хэмилтоном.

Он невероятно быстр на одном круге. Думаю, в этом компоненте он вообще лучший за всю историю "Формулы-1". Но в гонке я мог составить ему конкуренцию. Мы с ним боролись за победы.

На протяжении этих трех лет мы выигрывали довольно часто. Некоторые из этих побед были лучшими в моей карьере, потому что я должен был одолеть Льюиса для того, чтобы отпраздновать успех.