Артем Маркелов: "Благодарен "Рено" за предоставленный шанс"

Пилот "Формулы-2" Артем Маркелов остался доволен тестами в Венгрии, где он впервые сел за руль "Рено". Россиянин проехал 108 кругов за рулем болида "Формулы-1".

– Это был отличный опыт, – цитирует F1i Маркелова. – Хочу поблагодарить команду за возможность. Мы начали с корректировки баланса, прежде чем войти в ритм. Затем пробовали разные типы резины. Прижимная сила и торможение отличались от тех, что я привык. Но мне понравилось! Было очень интересно испытать это все впервые. Я постепенно обретал уверенность. Поэтому жду с нетерпением, когда снова получу шанс.