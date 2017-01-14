Торнике Окриашвили: "Обеими руками поддерживаю увеличение участников чемпионата мира"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили поддержал решение ФИФА с 2026 года увеличить число участников чемпионата мира до 48 команд. По словам хавбека, в таких условиях шансы на участие в турнире для его национальной команды возросли.

– Я обеими руками за! – цитирует клубная пресс-служба Окриашвили. – Для такой небольшой страны, как моя, это хорошая возможность пробиться, наконец, на главный турнир планеты! Сейчас нам объективно трудно бороться с большими футбольными державами за первые места в группе, а так квота увеличится, и наши шансы возрастут.