16:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Торнике Окриашвили: "Обеими руками поддерживаю увеличение участников чемпионата мира"

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Полузащитник "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили поддержал решение ФИФА с 2026 года увеличить число участников чемпионата мира до 48 команд. По словам хавбека, в таких условиях шансы на участие в турнире для его национальной команды возросли.

 
20 июня 2013 года. Рио-де-Жанейро. Кубок конфедераций. Испания - Таити - 10:0. Такие результаты в групповых турнирах чемпионатов мира при формате 48 сборных могут перестать быть редкостью.48 команд на чемпионате мира: ФИФА точно в плюсе. А футбол?

– Я обеими руками за! – цитирует клубная пресс-служба Окриашвили. – Для такой небольшой страны, как моя, это хорошая возможность пробиться, наконец, на главный турнир планеты! Сейчас нам объективно трудно бороться с большими футбольными державами за первые места в группе, а так квота увеличится, и наши шансы возрастут.

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http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127884

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