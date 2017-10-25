17:40 | Футбол — Чемпионат мира

Игрок юношеской сборной Англии вторым после Пеле сделал хет-трик в полуфинале чемпионата мира

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Нападающий "Ливерпуля" и юношеской сборной Англии Риан Брустер, оформив хет-трик в полуфинале чемпионата мира среди игроков до 17 лет против Бразилии (3:1), повторил достижение Пеле. Легенда мирового футбола в полуфинале чемпионата мира 1958 года против Франции (5:2) трижды поразил ворота соперников. В решающем матче того турнира южноамериканцы со счетом 5:2 победили Швецию, а нападающий оформил дубль.

Отметим, что достижение Пеле выделяется тем, что он забивал мячи на чемпионате мира среди взрослых команд.

Сборная Англии в финале юношеского чемпионата мира встретится с победителем пары МалиИспания. Матч состоится 28 октября.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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oleg.bob

Сравнил х... с пальцем!

17:57

shpasic

а какой-нибудь школьник наверняка в FIFA17 делал хет-трик даже в финале ЧМ.

17:49