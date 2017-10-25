Игрок юношеской сборной Англии вторым после Пеле сделал хет-трик в полуфинале чемпионата мира

Нападающий "Ливерпуля" и юношеской сборной Англии Риан Брустер, оформив хет-трик в полуфинале чемпионата мира среди игроков до 17 лет против Бразилии (3:1), повторил достижение Пеле. Легенда мирового футбола в полуфинале чемпионата мира 1958 года против Франции (5:2) трижды поразил ворота соперников. В решающем матче того турнира южноамериканцы со счетом 5:2 победили Швецию, а нападающий оформил дубль.

Отметим, что достижение Пеле выделяется тем, что он забивал мячи на чемпионате мира среди взрослых команд.

Сборная Англии в финале юношеского чемпионата мира встретится с победителем пары Мали – Испания. Матч состоится 28 октября.