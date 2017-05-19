ФИФА продолжит тестировать видеоповторы

ФИФА продолжит тестировать видеотехнологии на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд, который пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня. Кроме того, видеотехнологии применят в рамках Кубка конфедераций, который состоится в России с 17 июня по 2 июля, и Клубного чемпионата мира по футболу 2017 года.

– ФИФА считает, что видеоповторы помогут повысить честность в игре, – приводит официальный сайт ФИФА слова генерального секретаря организации Звонимира Бобана.

Новые технологии предоставят судьям лучшие ракурсы в максимально сжатые сроки, что позволит рефери принимать правильные и последовательные решения. Эксперименты, которые будут проводиться в течение двух лет, покажут преимущества и недостатки системы видеоповторов.