Дмитрий Попов: "Раньше чемпионат мира был событием, а сейчас турнир поставлен на поток"

Бывший полузащитник сборной России и участник чемпионата мира-1994 Дмитрий Попов не понимает решения ФИФА увеличить количество команд на турнире с 2026 года до 48 команд. Он отметил, что спортивной составляющей в действиях организации почти нет.

- Спортивной составляющей в решении ФИФА почти нет. Раньше чемпионат мира был событием, в нем участвовали действительно сильнейшие сборные планеты, а сейчас турнир поставлен на поток. Стало много проходных игр, - сказал Попов. - Как зритель, не понимаю решения увеличить количество участников до 48 команд, но логика в этом, видимо, есть. Но что делать, придется смотреть больше матчей. (Сергей АСТАХОВ)