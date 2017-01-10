14:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Дмитрий Попов: "Раньше чемпионат мира был событием, а сейчас турнир поставлен на поток"

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Бывший полузащитник сборной России и участник чемпионата мира-1994 Дмитрий Попов не понимает решения ФИФА увеличить количество команд на турнире с 2026 года до 48 команд. Он отметил, что спортивной составляющей в действиях организации почти нет.

- Спортивной составляющей в решении ФИФА почти нет. Раньше чемпионат мира был событием, в нем участвовали действительно сильнейшие сборные планеты, а сейчас турнир поставлен на поток. Стало много проходных игр, - сказал Попов. - Как зритель, не понимаю решения увеличить количество участников до 48 команд, но логика в этом, видимо, есть. Но что делать, придется смотреть больше матчей. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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