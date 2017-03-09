Чеферин назвал великим день победы Словении над Россией

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что гол экс-нападающего сборной Голландии Марко ван Бастена в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988 – один из самых красивых, которые он видел, информирует пресс-служба организации. Чеферин подчеркнул, что самым памятным днем для него на посту президента Федерации футбола Словении стал день победы национальной команды над сборной России.

– Какой самый памятный футбольный момент для вас как для болельщика – или как для президента словенской федерации?

– Выход Словении на ЧМ-2010. Мы обыграли дома сборную России со счетом 1:0 и гарантировали себе путевку на турнир в ЮАР. Решающий гол в стыковых матчах забил Златко Дедич. Это был великий день.

– Какой самый красивый гол вы видели?

– У меня два любимых гола. Невероятный удар с лета Марко ван Бастена в финале ЧЕ-1988 против СССР и удивительный гол Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года. Два восхитительных мяча.