Чеферин назвал великим день победы Словении над Россией

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что гол экс-нападающего сборной Голландии Марко ван Бастена в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы-1988 – один из самых красивых, которые он видел, информирует пресс-служба организации. Чеферин подчеркнул, что самым памятным днем для него на посту президента Федерации футбола Словении стал день победы национальной команды над сборной России.
– Какой самый памятный футбольный момент для вас как для болельщика – или как для президента словенской федерации?
– Выход Словении на ЧМ-2010. Мы обыграли дома сборную России со счетом 1:0 и гарантировали себе путевку на турнир в ЮАР. Решающий гол в стыковых матчах забил Златко Дедич. Это был великий день.
– Какой самый красивый гол вы видели?
– У меня два любимых гола. Невероятный удар с лета Марко ван Бастена в финале ЧЕ-1988 против СССР и удивительный гол Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года. Два восхитительных мяча.
zoolord
Ах ты сука, ну приедь только к нам. А ты пидор чмока заткнись пока тебя не заткнули.
20:15
баламошка
Вот какую радость наша сборная способна приносить людям! Ура! Искренне рад за словенцев, хотя тогда я предполагал сам порадоваться, но 11 (или сколько их там в итоге выползло на поле,не помню) водолазов-миллионеров решили по своему...
19:52
shpasic
вот за это я и не люблю румын!))
19:19
Айрт0н
Одно слово - словак. - Да он вообще-то словенец! - А какая разница?
19:17