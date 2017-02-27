10:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Александер Чеферин: "Иммиграционная политика может помешать США принять чемпионат мира"

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подчеркнул, что заявки стран-участниц на проведение чемпионат мира 2026 года будут рассматриваться с разных сторон. По его словам, иммиграционная политика может помешать США принять мировое первенство.

- Заявки на проведение чемпионата мира будут рассматриваться с разных сторон, - приводит The New York Times слова Чеферина. - Распоряжения, которые подразумевают ограничения на въезд, не помогут США выиграть в борьбе за право проведения мирового первенства. Если люди не смогут приехать на чемпионат мира из-за политических решений, то турниры такого уровня не должны проходить в этой стране.

Напомним, что кроме США, на проведение чемпионата мира претендует Англия, Казахстан, Колумбия, Турция и Азербайджан, Австралия и Новая Зеландия.

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Материалы REN-TV

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