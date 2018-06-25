Златко Далич: "Сборная Хорватии знает, как играть против Исландии"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал понять, что хорошо знает, как нужно играть против Исландии в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Хорваты и исландцы встречались друг с другом в отборочном турнире.

- У нас собственный стиль игры, и мы будем придерживаться его. Мы дважды играли с ними, тут нет никаких секретов, - цитирует ТАСС Далича. - Мы знаем, что нужно делать: нам нужно защищаться от дальних ударов и стандартов, и мы должны действовать быстро и компактно в обороне. Мы с уважением относимся к сопернику и его стилю игры, мы хорошо их знаем, это сложный соперник.

В Нижнем Новгороде почти весь стадион был за Аргентину, это не повлияло на нас, наших болельщиков было меньше, но мы достойно выступили. Мы завтра не проиграем.

Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)