Златко Далич: "Противостояние с Аргентиной и Месси может стать для Хорватии и проблемой, и хорошим экзаменом"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что результат жеребьевки чемпионата мира-2018 мог быть и лучшим, и худшим для его команды. Хорваты в соперники по групповому турниру получили Аргентину, Исландию и Нигерию.



- Это большая честь - быть в числе лучших команд в мире, и мы это заслужили, - приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза слова Далича. - Результат жеребьевки мог быть и лучше, и хуже. Месси - один из лучших в мире. Противостояние с такими игроками может быть и проблемой, и хорошим экзаменом для команды. Но мы должны верить в себя.

Сборную Нигерии необходимо хорошо изучить. Они прошли отбор без поражений, у них много молодых футболистов. Исландцы нам знакомы. Есть хорошая возможность взять реванш за поражение в Рейкьявике.