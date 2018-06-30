Златан Ибрагимович: "Я захватил мир, теперь Швеция захватывает мир"

Экс-форвард сборной Швеции​ Златан Ибрагимович заявил, что шведы могут выиграть чемпионат мира-2018. В 1/8 финала шведской команде предстоит сыграть со Швейцарией.

- Сказал перед чемпионатом мира, что наша сборная зайдут далеко, и она, вероятно, выиграет, – цитирует Football Italia Ибрагимовича. - Я очень счастлив, горжусь тем, что я швед. Я захватил мир, теперь Швеция захватывает мир. Кто бы ни играл против Швеции, наверняка будет трудно, и думаю, что все это знают.

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