Златан Ибрагимович: "После моего ухода от Швеции многого не ждут"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что у сборной Швеции будет преимущество над Италией в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2018, так как команда играет без давления. По словам форварда, от шведов не ждут многого после его ухода.

- Эти две игры будут сложными для обеих команд, - приводит Football Italia слова Ибрагимовича. - Это как финал кубка - соперники будут делать все, чтобы выйти на чемпионат мира. Игры плей-офф всегда отличаются от матчей в группе.

Сборная Швеции будет играть без давления, потому что с тех пор, как я ушел, от них многого не ждут. Когда играю я, то уровень команды поднимается. Когда не играю - снижается. Это все та же команда, но с меньшей ответственностью. Сейчас собраны не очень опытные игроки, но сам проект амбициозный.