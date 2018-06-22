Жозе Фонти: "Победа Хорватии над Аргентиной нас не удивила"

Защитник сборной Португалии Жозе Фонти признался, что не удивлен победой Хорватии над Аргентиной (3:0) в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2018. По его словам, уровень игры хорватской команды очень высок.

– Мы смотрели эту игру, – цитирует AFP Фонти. – Но нас не удивила победа Хорватии. Это очень сильная команда с игроками высокого уровня, там звезды мирового масштаба. Мы знали, что Аргентине будет очень тяжело.

Что касается нашей игры, то мы верим в то, что делаем. Начало чемпионата выдалось неплохим, но есть возможности для улучшения.

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