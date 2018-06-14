Жирков сравнил чемпионат мира с чемпионатом России

Защитник сборной России Юрий Жирков после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) ответил на вопрос о волнении. Вдобавок он подчеркнул, что победа на данный момент не имеет значения.

– Волнение? Да нет, на матчах чемпионата России тоже много болельщиков собирается. Но да, первая игра – это все же чуть больше волнения. Да и весь мир смотрел. Победа с турнирной точки зрения мало что значит. Можно проиграть третий матч и не выйти из группы, поэтому не расслабляемся, – сказал Жирков. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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