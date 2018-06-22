Жалоба Египта на судейство с Россией не изменит результат, уверен Силкин

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин подчеркнул, что жалоба Египта на судейство в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Россией (1:3) никак не повлияет на результат.

- Результат уже не изменится, они могут куда угодно подавать, могут в арбитражной комиссии, если она будет, рассматривать что-то, - цитирует "Газета.Ru" Силкина. - Они могут действия судьи определить как неправильные или правильные.



Я думаю это агония, потому что они вылетели, им надо за что-то цепляться, искать какие-то шансы. На нас это никак не отразится.

Ранее Федерация футбола Египта объявила о намерении подать официальную жалобу в ФИФА на судейство парагвайца Энрике Касереса в матче с Россией. Африканская сторона уверена, что в ворота команды Станислава Черчесова следовала назначить еще один пенальти.

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