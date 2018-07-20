Земфира рассказала, напишет ли она песню о ЧМ-2018

Российская рок-певица Земфира ответила на все вопросы подписчиков в социальной сети ВКонтакте. Много вопросов было посвящено теме прошедшего с 14 июня по 15 июля чемпионата мира в России.
– За какую сборную, не считая России, вы больше всего болели на ЧМ-2018?
– Бельгия.
– За какую команду в финале ЧМ вы болели?
– За Францию.
– Как вам ЧМ? На каких матчах удалось побывать ?
– Отличный чемпионат. На матче-открытии и на Бельгия – Бразилия.
– Какой матч ЧМ по футболу на вас произвел наибольшее впечатление? Какой тип журналистов раздражает больше всего?
– Бельгия с Японией. Журналисты не раздражают, я просто не общаюсь с ними.
– Кто был фаворитом на ЧМ? Россия не считается
– Немцы/французы/испанцы.
– Как вам ЧМ?
– Прекрасно!!
– Земфира, вы вдохновляетесь от последних событий, связанных с ЧМ и вашими выступлениями на фестах? Способно ли это подтолкнуть вас к написанию нового? Вдохновиться футболом и написать песню?
– Боюсь, нет.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)