23:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Земфира рассказала, напишет ли она песню о ЧМ-2018


Российская рок-певица Земфира ответила на все вопросы подписчиков в социальной сети ВКонтакте. Много вопросов было посвящено теме прошедшего с 14 июня по 15 июля чемпионата мира в России

– За какую сборную, не считая России, вы больше всего болели на ЧМ-2018?

Бельгия.

– За какую команду в финале ЧМ вы болели? 

 – За Францию
 
– Как вам ЧМ? На каких матчах удалось побывать ?

 – Отличный чемпионат. На матче-открытии и на Бельгия – Бразилия.
 
– Какой матч ЧМ по футболу на вас произвел наибольшее впечатление? Какой тип журналистов раздражает больше всего?

 – Бельгия с Японией. Журналисты не раздражают, я просто не общаюсь с ними.
 
– Кто был фаворитом на ЧМ? Россия не считается

 – Немцы/французы/испанцы.
 
– Как вам ЧМ?

– Прекрасно!!

– Земфира, вы вдохновляетесь от последних событий, связанных с ЧМ и вашими выступлениями на фестах? Способно ли это подтолкнуть вас к написанию нового? Вдохновиться футболом и написать песню?

– Боюсь, нет.

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