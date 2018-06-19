Зе Элиас: "Неймар забыл, как играть в команде"

Экс-игрок сборной Бразилии Зе Элиас остался недоволен игрой нападающего Неймара в матче чемпионата мира-2018 против Швейцарии (1:1). По мнению 41-летнего бразильца, форвард "ПСЖ" сыграл эгоистично.

- Он был эгоистом на поле и по этой причине заработал на себе много фолов, - цитирует Marca Зе Элиаса. - Проблема в том, что Неймар забыл, как играть в команде, и передерживал мяч.

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