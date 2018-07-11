01:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Защитник снова вывел Францию в финал


Автором единственного гола сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2018 стал защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити. Это уже второй случай в истории, когда "трехцветных" в финал вывел игрок обороны. В 1998 году дубль в ворота хорватов оформил Лилиан Тюрам. Всего в полуфиналах ЧМ французы забили девять голов, четыре из которых записали на свой счет защитники. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сборная Франции в полуфиналах ЧМ

Дата

Город

Матч

Авторы голов

24.06.1958

Сольна

Бразилия – 2:5

Жюст ФОНТЭН, Роже ПЬЯНТОНИ

08.07.1982

Севилья

ФРГ – 3:3 (пен. – 4:5)

Мишель ПЛАТИНИ, Мариус ТРЕЗОР , Ален ЖИРЕСС

25.06.1986

Гвадалахара

ФРГ – 0:2

-

08.07.1998

Сен-Дени

Хорватия – 2:1

Лилиан ТЮРАМ-2

05.07.2006

Мюнхен

Португалия – 1:0 (д.в.)

Зинедин ЗИДАН

10.07.2018

Санкт-Петербург

Бельгия – 1:0

Самюэль ЮМТИТИ
Франция - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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