Защитник снова вывел Францию в финал

Автором единственного гола сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2018 стал защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити. Это уже второй случай в истории, когда "трехцветных" в финал вывел игрок обороны. В 1998 году дубль в ворота хорватов оформил Лилиан Тюрам. Всего в полуфиналах ЧМ французы забили девять голов, четыре из которых записали на свой счет защитники. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сборная Франции в полуфиналах ЧМ

Дата Город Матч Авторы голов 24.06.1958 Сольна Бразилия – 2:5 Жюст ФОНТЭН, Роже ПЬЯНТОНИ 08.07.1982 Севилья ФРГ – 3:3 (пен. – 4:5) Мишель ПЛАТИНИ, Мариус ТРЕЗОР , Ален ЖИРЕСС 25.06.1986 Гвадалахара ФРГ – 0:2 - 08.07.1998 Сен-Дени Хорватия – 2:1 Лилиан ТЮРАМ-2 05.07.2006 Мюнхен Португалия – 1:0 (д.в.) Зинедин ЗИДАН 10.07.2018 Санкт-Петербург Бельгия – 1:0 Самюэль ЮМТИТИ

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