Защитник снова вывел Францию в финал

Автором единственного гола сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2018 стал защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити. Это уже второй случай в истории, когда "трехцветных" в финал вывел игрок обороны. В 1998 году дубль в ворота хорватов оформил Лилиан Тюрам. Всего в полуфиналах ЧМ французы забили девять голов, четыре из которых записали на свой счет защитники. (Кирилл БУРДАКОВ)
Сборная Франции в полуфиналах ЧМ
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Авторы голов
|
24.06.1958
|
Сольна
|
Бразилия – 2:5
|
Жюст ФОНТЭН, Роже ПЬЯНТОНИ
|
08.07.1982
|
Севилья
|
ФРГ – 3:3 (пен. – 4:5)
|
Мишель ПЛАТИНИ, Мариус ТРЕЗОР , Ален ЖИРЕСС
|
25.06.1986
|
Гвадалахара
|
ФРГ – 0:2
|
-
|
08.07.1998
|
Сен-Дени
|
Хорватия – 2:1
|
Лилиан ТЮРАМ-2
|
05.07.2006
|
Мюнхен
|
Португалия – 1:0 (д.в.)
|
Зинедин ЗИДАН
|
10.07.2018
|
Санкт-Петербург
|
Бельгия – 1:0
|
Самюэль ЮМТИТИ
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