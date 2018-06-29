Защитник сборной Франции Менди пропустит матч с Аргентиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что защитник команды Бенжамен Менди пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины из-за травмы. Встреча пройдет 30 июня в Казани.

- У Бенжамена Менди небольшая травма, - цитирует "Р-Спорт" Дешама. - Он не сыграет завтра.

На мировом первенстве в России 23-летний защитник сыграл один матч, выйди на замену в игре с Данией на 50-й минуте. Менди выступает за основную национальную команду с 2017 года.

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Франция - Аргентины: текстовая трансляция 30 июня в 17.00 по московскому времени. Казань