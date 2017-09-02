Замбия с Лунгу обыграла Алжир без Махреза в отборе ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Замбии на своем поле обыграла Алжир – 3:1. Дублем отметился Брайан Мвила. Экс-полузащитник "Урала" Чисамба Лунгу вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 58-й минуте.
У "лис" не играл Рияд Махрез, покинувший расположение сборной в последний день трансферного окна ради несостоявшегося перехода из "Лестера" в другой клуб. Автором единственного гола алжирцев стал Ясин Брахими, которым летом интересовался "Спартак".
Замбия вышла на второе место в группе B, обойдя Камерун. Лидирует Нигерия, Алжир с одним очком занимает последнюю строчку.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа B
Замбия – Алжир – 3:1 (2:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- Сборная Камеруна (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Лестер
- Сборная Алжира (футбол)
- Чисамба Лунгу
- сборная Замбии
- Рияд Махрез