Замбия с Лунгу обыграла Алжир без Махреза в отборе ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Замбии на своем поле обыграла Алжир – 3:1. Дублем отметился Брайан Мвила. Экс-полузащитник "Урала" Чисамба Лунгу вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 58-й минуте.

У "лис" не играл Рияд Махрез, покинувший расположение сборной в последний день трансферного окна ради несостоявшегося перехода из "Лестера" в другой клуб. Автором единственного гола алжирцев стал Ясин Брахими, которым летом интересовался "Спартак".

Замбия вышла на второе место в группе B, обойдя Камерун. Лидирует Нигерия, Алжир с одним очком занимает последнюю строчку.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа B

Замбия – Алжир – 3:1 (2:0)