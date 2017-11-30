Забивака сообщил Глушакову соперников по группе ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, что в группе чемпионата мира-2018 россиянам попадутся Колумбия, Исландия и Япония. По его словам, сообщил ему об этом талисман ЧМ-2018 волк Забивака.

"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландия и Японией", - написал Глушаков в Твиттере.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.