22:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Забивака сообщил Глушакову соперников по группе ЧМ-2018

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, что в группе чемпионата мира-2018 россиянам попадутся Колумбия, Исландия и Япония. По его словам, сообщил ему об этом талисман ЧМ-2018 волк Забивака.

"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландия и Японией", - написал Глушаков в Твиттере.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Семен Семенович

Ну на фиг такую группу!!

23:02

Arkadiy1976

Товарищ майор Забивака, если вы это читаете, подогрейте пожалуйста шарики с Перу, Ираном и Панамой

22:47

hant64

Если так и произойдёт, в Колумбии, Исландии и Японии болельщики с ума от счастья сойдут)))

22:35

Millwall82

Ну и маскоты так-то не разговаривают.

22:27

Millwall82

Марибор-Аек-Сент-Галлен?

22:25

Arkadiy1976

С такой группой вылетим. А Глушакову небось Мутко нашептал, а тому ещё кто-нибудь

22:14