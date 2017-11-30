Забивака сообщил Глушакову соперников по группе ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков рассказал, что в группе чемпионата мира-2018 россиянам попадутся Колумбия, Исландия и Япония. По его словам, сообщил ему об этом талисман ЧМ-2018 волк Забивака.
"Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландия и Японией", - написал Глушаков в Твиттере.
Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в Москве, в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.
⚡️⚡️⚡️Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландия и Японией.#жеребьевка #россия#футбол #football #fifa #fifa18 #teamrussia #сборнаяроссии #fifaworldcup #moscow #russia #2018 pic.twitter.com/auXEtNSF9p– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 30 ноября 2017 г.
Семен Семенович
Ну на фиг такую группу!!
23:02
Arkadiy1976
Товарищ майор Забивака, если вы это читаете, подогрейте пожалуйста шарики с Перу, Ираном и Панамой
22:47
hant64
Если так и произойдёт, в Колумбии, Исландии и Японии болельщики с ума от счастья сойдут)))
22:35
Millwall82
Ну и маскоты так-то не разговаривают.
22:27
Millwall82
Марибор-Аек-Сент-Галлен?
22:25
Arkadiy1976
С такой группой вылетим. А Глушакову небось Мутко нашептал, а тому ещё кто-нибудь
22:14