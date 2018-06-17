За три дня ЧМ-2018 назначено 6 пенальти. За весь прошлый ЧМ - 13

Чемпионат мира-2018 может стать самым урожайным на пенальти. За первые три дня турнира команды получили право нанести 11-метровый удар шесть раз. За весь ЧМ-2014 в Бразилии судьи назначили 13 пенальти.

Кроме того, российский турнир уже перекрыл бразильский по незабитым пенальти. На третий день ЧМ-2018 уже два таких примера (аргентинец Лионель Месси и перуанец Кристиан Куэва). В Бразилии был только один такой случай: тогда с 11-метровой отметки промахнулся француз Карим Бензема.

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