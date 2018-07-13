Юрий Жирков: "Когда Аспас бил последний пенальти, сын встал на колени, заплакал и попросил Бога, чтобы Акинфеев отбил"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в интервью "СЭ" рассказал самый трогательный момент чемпионата мира-2018. Также он признался, что поддержка болельщиков заставляет его продолжать играть в футбол, несмотря на травмы.

– Какой момент ЧМ-2018 для вас – самый трогательный?

– Когда Игорь отбил пятый пенальти от испанцев, и мы все побежали на поле, к нему. Ахилл во время этого забега болел, но как было удержаться? Тогда я еще мог хоть как-то добежать – все-таки тайм в тот день отыграл. Это потом стало еще хуже...

А потом мне жена рассказала, как болел перед телевизором мой сын (Диме Жиркову в сентябре исполнится 10. – Прим. "СЭ"). Когда Аспас бил последний пенальти, он встал на колени, заплакал и попросил Бога, чтобы Акинфеев отбил. И когда Игорь вытащил, слезы у него полились ручьем и не могли остановиться. Когда тебе рассказывают о таких моментах – понимаешь, ради чего и команда играет, и ты сам. Ради своих детей, ради болельщиков.

Видишь, что творится на улицах, вспоминаешь, как раньше при виде автобуса со сборной нам нехорошие вещи показывали, а теперь большой палец тянут вверх и улыбаются... Все это дорогого стоит. Стоит того, чтобы продолжать играть в футбол. Несмотря ни на какие травмы. (Игорь РАБИНЕР)

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