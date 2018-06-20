Юрий Газинский: "Всегда приятно войти в историю"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский после тренировки в Новогорске отметил, что поддержка болельщиков очень важна для команды, и ее не хватало перед чемпионатом мира. Вчера в Санкт-Петербурге россияне переиграл Египет со счетом 3:1.

- Поздравляем с победой. Вчера, покидая стадион, наверняка видели ликующие толпы российских болельщиков. Сейчас какие ощущение? Много ли получили сообщений?

- Спасибо за поздравления. Безусловно, были эмоции, мы выиграли сложнейший матч. Понятно, что были смс и звонки. Я получил поздравления. Поддержка была прекрасная. Большое спасибо болельщикам.

- Вы сами какие эмоции пережили, когда раздался финальный свисток и вы поняли, что впервые в истории России вышли из группы на чемпионате мира?

- Ну, какие могут быть эмоции? Только положительные и позитивные. Всегда приятно, когда ты входишь в историю. Это придает положительных эмоций, всплеск.

- Когда ехали на автобусе видели, как ликует Питер?

- Когда мы играли первый матч в "Лужниках", было хорошо видно, что болельщики поддерживают и радуются вместе с нами. Нам как раз такой поддержки не хватало перед чемпионатом мира. Это очень важно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)