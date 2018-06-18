Юрий Газинский: "Мечта реализована, но впереди два важных матча на ЧМ-2018"

Автор первого гола чемпионата мира-2018 Юрий Газинский отметил, что не был уверен в попадании в стартовый состав на игру Россия - Саудовская Аравия (5:0). По словам игрока, он реализовал мечту забить мяч на крупном трнире.

- Было волнение, потому что никогда на крупных турнирах не играл, - приводит слова Газинского пресс-служба РФС. - Тем более домашний турнир, матч открытия. Не был уверен, что попаду в стартовый состав. Но я к этому шел и стремился. Моя задача - работать на тренировках, а решение принимает тренерский штаб. Хотелось сыграть, а забить первый гол в первом матче - это фантастика. Получается, метча реализована, но дальше два важнейших матча. Будем готовиться к ним.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу