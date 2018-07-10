Йосип Пиварич: "Победа над Россией показала, насколько великая у Хорватии команда"

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич отметил, что победа над Россией (2:2, по пен. 4:3) в матче 1/4 финала ЧМ-2018 была заслуженной и показала силу балканской команды. В полуфинале турнира хорваты встретятся с Англией (11 июля, Москва, "Лужники").

- Мы все очень гордимся достигнутым результатом. Нам очень приятно видеть, как нашим успехам радуются в Хорватии, - цитирует Hntv Пиварича. - Самое главное - мы прошли дальше. Конечно, мы хотели добыть победу в матче с Россией в основное время. Однако эта победа показала, насколько великая у нас команда. Это не случайность, наоборот, награда за проделанную работу. Сборная Англии? Они прибавляют с каждым поединком, но мы должны сосредоточиться на своей игре.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)