Янне Андерссон: "Швеция может победить любую команду в мире, в том числе Италию"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон в преддверии стыковых матчей чемпионата мира 2018 года против Италии отметил, что его команде по силам победить соперника. Он также добавил, что болельщики помогут шведам в первой встрече.

– У нас была сложнейшая группа с Голландией и Францией, и мы провели несколько очень хороших матчей. Если мы можем играть на таком уровне, мы можем победить любую команду в мире, в том числе Италию, – приводит официальный сайт ФИФА слова Андерссона. – У итальянцев есть много хороших игроков, они были на чемпионатах мира уже много раз. Это в целом хорошая и опытная команда. Но мы готовы к этому.

Дома, в Стокгольме, мы очень сильны. Мы будем очень уверены в себе, играя при своих болельщиках.

Первый матч команды проведут в Швеции 10 ноября, ответная встреча состоится 13 ноября.