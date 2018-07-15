Ян Фертонген: "Стадион "Санкт-Петербург" останется в моей памяти"

Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген признал, что с трудом может выделить один из стадонов чемпионата мира, на которых играла его команда. Накануне, 14 июля, "красные дьяволы" в Санкт-Петербурге обыграли Англию (2:0) в матче за третье место и впервые в истории попали в число призеров мировых первенств.

Сложный вопрос, ведь мы провели целых семь матчей, – цитирует "Газета.Ru" Фертонгена. – Играли в Сочи у самого моря, в Калининграде, в Москве, в Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге. Везде было здорово. Не хотел бы выделять какую-то одну арену.

Но все же больше всего в моей памяти останется "Санкт-Петербург". Здесь мы трагически проиграли в полуфинале, а потом выиграли исторические медали чемпионата мира.

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