Ян Дюрица объявил о завершении карьеры в сборной Словакии

Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица, ныне выступающий за "Трабзонспор", объявил о завершении карьеры в сборной Словакии. По словам 35-летнего игрока, он хотел это сделать после чемпионата мира в России, однако национальная команда не смогла туда пробиться. Сборная Словакии не выступит в финальной части ЧМ-2018, так как оказалась худшей среди занявших вторые места командой в отборочном турнире.

​– Я разговаривал на этот счет с товарищами по команде и раньше, – цитирует Дюрицу sport.aktuality.sk. – Хотел закончить карьеру после чемпионата мира в России. К сожалению, мы не пробились туда. Как только это стало ясно, я позвонил тренеру Яну Козаку. Я принял 100-процентное решение уйти. Следующая квалификация начнется только через полтора года. Мне будет уже 37. Я хотел закончить лучшим образом, то есть после чемпионата мира, но не получилось. Уверен, что поступаю правильно. В сборной я всегда выкладывался максимально и отдавал все силы.