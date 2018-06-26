Яго Аспас: "Трудности есть не только у Испании, но и у Германии, Аргентины и Бразилии"

Нападающий сборной Испании Яго Аспас считает, что команду не стоит критиковать раньше времени из-за проблем в групповом турнире ЧМ-2018. В матче с Марокко испанцы избежали поражения на последних минутах благодаря голу Аспаса.

– Это был отличный момент, я так счастлив, – цитирует Marca Аспаса. – Моя семья следила за мной на трибунах. Это же мой первый чемпионат мира. Так что момент особый. Очень важно было не проиграть, чтобы выйти с первого места из группы. Нам нами нависала угроза. Хочу отметить, что трудности на старте есть не только у Испании, но и у Аргентины, Германии, Бразилии. Мы же еще не проиграли – не забывайте.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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