Вячеслав Колосков: "О такой жеребьевке мечтали в России все 140 миллионов!"

Почетный президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков считает, что сборной России выпал очень удачный жребий на чемпионате мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Думаю, о такой жеребьевке мечтали все 140 миллионов российских граждан! – сказал Колосков. – Нам достались соперники, с которыми не просто можно играть. Мне кажется, у нашей сборной значительное преимущество по всем компонентам. Особенно, если сравнивать с Саудовской Аравией и Египтом. С Уругваем, конечно, будет сложнее.

– Какая из этих команд вам знакома лучше всего?

– Пожалуй, Уругвай. Ярких футболистов там хватает. Но сразу скажу – за последнее время ни одного матча этой сборной не видел. Саудовскую Аравию и Египет – тем более.

Теперь самое главное – не расслабляться. Да, будем считать, что нам повезло. Но везение еще нужно отработать. Мы ведь часто ликовали после всяких жеребьевок – и в 2002 году, и в 2014-м... А в итоге, к сожалению, ничего не получалось. Надеюсь, в этот раз то, что нам дал Бог, используем в полном объеме. И впервые за многие годы наконец-то выйдем из группы.

– Была команда, которую категорически не хотели видеть нашим соперником?

– Испания. Мы дважды встречались с ней на чемпионате Европы в 2008-м – самом успешном турнире для российской сборной. Сначала проиграли 1:4, потом 0:3. Думаю, и тут рассчитывать на положительный результат было бы очень трудно.

– Как вам сама церемония в Кремле?

– Я сейчас не в Москве, трансляцию смотрел по телевизору. Все прошло замечательно. Еще раз поздравляю российских болельщиков с удачной жеребьевкой! (Александр КРУЖКОВ)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!