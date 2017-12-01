Вячеслав Колосков: "О такой жеребьевке мечтали в России все 140 миллионов!"

Почетный президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков считает, что сборной России выпал очень удачный жребий на чемпионате мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").
– Думаю, о такой жеребьевке мечтали все 140 миллионов российских граждан! – сказал Колосков. – Нам достались соперники, с которыми не просто можно играть. Мне кажется, у нашей сборной значительное преимущество по всем компонентам. Особенно, если сравнивать с Саудовской Аравией и Египтом. С Уругваем, конечно, будет сложнее.
– Какая из этих команд вам знакома лучше всего?
– Пожалуй, Уругвай. Ярких футболистов там хватает. Но сразу скажу – за последнее время ни одного матча этой сборной не видел. Саудовскую Аравию и Египет – тем более.
Теперь самое главное – не расслабляться. Да, будем считать, что нам повезло. Но везение еще нужно отработать. Мы ведь часто ликовали после всяких жеребьевок – и в 2002 году, и в 2014-м... А в итоге, к сожалению, ничего не получалось. Надеюсь, в этот раз то, что нам дал Бог, используем в полном объеме. И впервые за многие годы наконец-то выйдем из группы.
– Была команда, которую категорически не хотели видеть нашим соперником?
– Испания. Мы дважды встречались с ней на чемпионате Европы в 2008-м – самом успешном турнире для российской сборной. Сначала проиграли 1:4, потом 0:3. Думаю, и тут рассчитывать на положительный результат было бы очень трудно.
– Как вам сама церемония в Кремле?
– Я сейчас не в Москве, трансляцию смотрел по телевизору. Все прошло замечательно. Еще раз поздравляю российских болельщиков с удачной жеребьевкой! (Александр КРУЖКОВ)
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SergeyKa
О Словении в "стыках" тоже в своё время мечтали...
21:32
Солёный
Обкезаться с сильными комнадами менее позорно, чем со слабыми... об этом нужно помнить, когда так прилюдно заявляешь... ))))
21:17
Luchezarny
Все чиновники и остальные от этой яблони так отреагировали на жеребьёвку , будто уже выиграли 1-место в группе))) Как бы эта самоуверенность не вышла боком ((( Нельзя забывать Что все сборные кроме российской вышли из-за усердий во всех матчах.Это заработанные места непосильным трудом!
21:01
wlix
А как мечтали в Уругвае о такой жеребьёвке)))
21:01
EnsiferumSP
Первые после Уругвая?
20:59
alexxeal
Колосков: О халяве мечтает каждый россиянин. Я то думал россияне мечтают о достойной команде...
20:58
Arturo
Система горячих и холодных мячей?)))
20:46
Niсk
маразм цветет и пышет
20:36
Panama Channel UsaVisa
Рано радуетесь.
20:33
alex_alex
В России - 146 млн.!
20:26