Вячеслав Колосков: "Если Черчесов правильно выберет тактику и состав, шансы на победу очень хорошие"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал прогноз на четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Он отметил, что каждый игрок соперника выше классом, чем наши футболисты.

- Каким будет счет в матче России и Хорватии?

- Я не даю прогнозов на счет, но шансы у нас с ними пятьдесят на пятьдесят. В пользу нашего соперника говорит более высокий уровень индивидуального мастерства футболистов: техника, контроль мяча. Каждый из игроков Хорватии повыше классом, чем наш футболист и имеет опыт выступления в ведущих европейских лигах, чего нет у наших ребят. Зато у нас есть другое - дух, характер, сплоченный коллектив, который знает, как добиться поставленной цели, а также сумасшедшая мотивация из-за успешного выступления на чемпионат мира и поддержки своих болельщиков.

- Что же предопределит результат?

- Многое будет зависеть от тактики. Правильная стратегия помогла нам справиться с Испанией. Здесь будет совсем другая игра. Если тренерский штаб Черчесова правильно определит тактику на игру и состав, то шансы на победу у нас очень хорошие.

- Линия нападения у хорватов очень сильна. Мы снова увидим игру в три центральных защитника, как в матче с испанцами?

- Наверное, этого уже не получится. Тем более, что эти футболисты немного другого плана. У Испании было семь атакующих игроков, любой из которых мог проникнуть с помощью паса на ударную позицию. У хорватов футболисты играют в своих зонах, поэтому вряд ли стоит терять одного игрока в центральной зоне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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