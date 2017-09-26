Врио губернатора Нижегородской области уверен: матчи ЧМ-2018 в регионе пройдут на высшем уровне

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выразил уверенность, что матчи чемпионата мира-2018 в регионе пройдут на высшем уровне. Никитин занял свой пост во вторник после отставки Валерия Шанцева.

- Это огромный вызов, задача ближайшего дня, о которой, конечно же, ни в коем случае мы не должны забывать, - цитирует ТАСС со ссылкой на эфир "России 24" Никитина. - Мы не имеем выбора, альтернативы: просто обязаны закончить строительство и провести сам чемпионат на самом-самом высоком уровне. Я уверен, что так оно и будет.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.