Временные трибуны на "Екатеринбург Арене" начнут разбирать в 2019 году

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сказал, что демонтаж временных трибун "Екатеринбург Арены", принимавшей матчи чемпионата мира-2018, начнется в 2019 году. В среду, 27 июня, на стадионе состоялась последняя игра турнира в Екатеринбурге – сборная Швеции разгромила Мексику (3:0).

– В рамках концепции наследия указываются средства, которые будут направлены на демонтаж трибун в 2019 году, – цитирует ТАСС Папопорта. – То есть, демонтаж начнется в 2019 году, как только будут получены средства.

По его словам, до начала демонтажа временных трибун стадион будет находиться в распоряжении "Урала".

Ранее региональные власти сообщали, что после завершения чемпионата мира временные трибуны будут разобраны и отданы в муниципалитет, который сможет их использовать по собственному усмотрению. Планируется, что на месте временных трибун появятся либо два больших экрана, либо другие конструкции.

На "Екатеринбург Арене" состоялись четыре матча группового турнира чемпионата мира. Египет – Уругвай (0:1), Франция – Перу (1:0), Япония – Сенегал (2:2) и Мексика – Швеция (0:3).

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