Вратарь сборной Дании остался недоволен судейством в матче с Хорватией

Голкипер сборной Дании Каспер Шмайхель после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:1, 2:3 по пен.) отметил, что испытывает чувство гордости за команду. По его словам, датчане действовали интереснее соперника.

- Ощущения странные. Я разочарован, но испытываю огромное чувство гордости за команду, - приводит "Р-Спорт" слова Шмайхеля. - Не только за тех, кто выходил на поле, но и за всех, кто был вокруг, кто помогал нам и работал над тем, чтобы мы дали результат. Во втором тайме мы были лучше соперника и в дополнительное время тоже действовали интереснее. Да и арбитр, по-моему, невзлюбил нас сегодня.

Любой, кто достаточно смел, чтобы выйти пробить пенальти под таким давлением - для меня герой. Любой, у кого достаточно духа для такого испытания. Я горжусь нашей командой. Пенальти от Модрича я отбил интуитивно. Просто почувствовал, что мяч пойдет в тот угол. Можно тренировать пенальти сколько угодно, но воспроизвести это давление невозможно. Легко отбить мяч во время тренировочного занятия, но попробуйте сделать это перед переполненными трибунами.

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