Во втором туре побеждали только Черчесов и Хиддинк

Сборная России всего во второй раз в истории добилась победа в матче второго тура крупного турнира. До Станислава Черчесова взять три очка во второй игре получалось только у Гуса Хиддинка, чья команда в 2008 году справилась с греками – 1:0. В 2012 году сборная Дика Адвоката добилась ничьей с поляками, а остальные специалисты во вторых матчах неизменно уступали. (Кирилл БУРДАКОВ)
Вторые матчи сборной России на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
24.06.1994
|
ЧМ
|
Детройт
|
Павел САДЫРИН
|
Швеция
|
1:3
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Манчестер
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Германия
|
0:3
|
09.06.2002
|
ЧМ
|
Йокогама
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Япония
|
0:1
|
16.06.2004
|
ЧЕ
|
Лиссабон
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
Португалия
|
0:2
|
14.06.2008
|
ЧЕ
|
Зальцбург
|
Гус ХИДДИНК
|
Греция
|
1:0
|
12.06.2012
|
ЧЕ
|
Варшава
|
Дик АДВОКАТ
|
Польша
|
1:1
|
22.06.2014
|
ЧМ
|
Рио-де-Жанейро
|
Фабио КАПЕЛЛО
|
Бельгия
|
0:1
|
15.06.2016
|
ЧЕ
|
Лилль
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
Словакия
|
1:2
|
21.06.2017
|
КК
|
Москва
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Португалия
|
0:1
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Санкт-Петербург
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Египет
|
3:1
+2=1-7, мячи 7-14.