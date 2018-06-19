Во втором туре побеждали только Черчесов и Хиддинк

Сборная России всего во второй раз в истории добилась победа в матче второго тура крупного турнира. До Станислава Черчесова взять три очка во второй игре получалось только у Гуса Хиддинка, чья команда в 2008 году справилась с греками – 1:0. В 2012 году сборная Дика Адвоката добилась ничьей с поляками, а остальные специалисты во вторых матчах неизменно уступали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вторые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата Турнир Город Тренер Соперник Счет 24.06.1994 ЧМ Детройт Павел САДЫРИН Швеция 1:3 16.06.1996 ЧЕ Манчестер Олег РОМАНЦЕВ Германия 0:3 09.06.2002 ЧМ Йокогама Олег РОМАНЦЕВ Япония 0:1 16.06.2004 ЧЕ Лиссабон Георгий ЯРЦЕВ Португалия 0:2 14.06.2008 ЧЕ Зальцбург Гус ХИДДИНК Греция 1:0 12.06.2012 ЧЕ Варшава Дик АДВОКАТ Польша 1:1 22.06.2014 ЧМ Рио-де-Жанейро Фабио КАПЕЛЛО Бельгия 0:1 15.06.2016 ЧЕ Лилль Леонид СЛУЦКИЙ Словакия 1:2 21.06.2017 КК Москва Станислав ЧЕРЧЕСОВ Португалия 0:1 19.06.2018 ЧМ Санкт-Петербург Станислав ЧЕРЧЕСОВ Египет 3:1

+2=1-7, мячи 7-14.