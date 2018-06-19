23:32 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Во втором туре побеждали только Черчесов и Хиддинк


Сборная России всего во второй раз в истории добилась победа в матче второго тура крупного турнира. До Станислава Черчесова взять три очка во второй игре получалось только у Гуса Хиддинка, чья команда в 2008 году справилась с греками – 1:0. В 2012 году сборная Дика Адвоката добилась ничьей с поляками, а остальные специалисты во вторых матчах неизменно уступали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вторые матчи сборной России на крупных турнирах

Дата

Турнир

Город

Тренер

Соперник

Счет

24.06.1994

ЧМ

Детройт

Павел САДЫРИН

Швеция

1:3

16.06.1996

ЧЕ

Манчестер

Олег РОМАНЦЕВ

Германия

0:3

09.06.2002

ЧМ

Йокогама

Олег РОМАНЦЕВ

Япония

0:1

16.06.2004

ЧЕ

Лиссабон

Георгий ЯРЦЕВ

Португалия

0:2

14.06.2008

ЧЕ

Зальцбург

Гус ХИДДИНК

Греция

1:0

12.06.2012

ЧЕ

Варшава

Дик АДВОКАТ

Польша

1:1

22.06.2014

ЧМ

Рио-де-Жанейро

Фабио КАПЕЛЛО

Бельгия

0:1

15.06.2016

ЧЕ

Лилль

Леонид СЛУЦКИЙ

Словакия

1:2

21.06.2017

КК

Москва

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Португалия

0:1

19.06.2018

ЧМ

Санкт-Петербург

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Египет

3:1

+2=1-7, мячи 7-14.

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