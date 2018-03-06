Вместимость фан-зоны ЧМ-2018 в Калининграде сократили с 25 до 15 тысяч

Вместимость фан-зоны чемпионата мира-2018 в Калининграде была сокращена с 25 тысяч человек до 15 тысяч, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Александра Рольбинова.

- Саму территорию мы не сокращаем, по вместимости планировали на 25 тысяч, сделали на 15 тысяч человек, договорились с ФИФА, это сделано с тем, чтобы минимизировать расходы на оборудование входной группы, это с одной стороны, - цитирует "Р-Спорт" Рольбинова. - С другой стороны, площадь на одного человека, рекомендуемая ФИФА для комфортного пребывания, была маловата. Мы оптимизировали этот показатель.

Фестиваль не только даст возможность посмотреть матчи на самом большом экране площадью 132 квадратных метра, но и участвовать в развлекательной программе, которая будет там предусмотрена. Будет организована и детская зона, и гастрономические ряды.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).