Власти Британии отбирают паспорта у болельщиков, чтобы помешать им поехать на ЧМ-2018

Более 1200 британцев получили запрет на посещение матчей чемпионата мира-2018 в связи с негативным фанатским прошлым, сообщает Independent. 1312 человека были вынуждены сдать свои паспорта полиции по приказу британских властей.

– Перед чемпионатом мира на всей территории страны была проведена операция по изъятию паспортов тех болельщиков, которые плохо себя вели во время предыдущих турниров, – приводит издание слова заместителя начальника полиции Марка Робертса. – Эта эффективная мера позволит допустить к поездке в Россию только настоящих болельщиков сборной Англии, которые будут наслаждаться турниром.

Сборная Англии на групповой стадии чемпионата мира сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи