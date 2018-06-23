Владислав Радимов: "Мне по душе такой футбол сборной России"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер и эксперт Владислав Радимов специально для "Спорт-Экспресса" прокомментировал игру сборной России в первых двух матчах чемпионата мира. Россияне победили команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышли в плей-офф первенства планеты.



- Если емко охарактеризовать игру команды, подойдут два слова: вертикальный футбол. На чемпионате мира мы одни из немногих, кто старается как можно быстрее доставить мяч к чужой штрафной. В схожей манере действует, например, Мексика. Мне по душе такой футбол. Болельщикам, думаю, тоже.



Они здорово поддерживают ребят, гонят их вперед – и команда не останавливается. Играет до конца. Неудивительно, что Саудовской Аравии в компенсированное время вколотили два гола. С Египтом при счете 3:1 на 90-й минуте Самедов не пытался придержать мяч, а сделал рывок в штрафную соперника! Класс! Надо отдать должное тренерскому штабу – футболисты великолепно готовы физически, - написал Радимов в своей колонке.



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Сборная России на чемпионате мира по футболу