Владимир Путин: "Уверены, что чемпионат мира оставит незабываемые впечатления"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна с нетерпением ждет чемпионата мира-2018. По словам главы государства, будет сделано все, чтобы провести турнир на высшем уровне.

– Уважаемый господин Инфантино, дамы и господа, друзья, приветствую вас в московском Кремле на финальной жеребьевке чемпионата мира, – начал Путин. – Напряженный отборочный этап позади и сегодня 32 команды лучшие футбольные сборные планеты узнают своих соперников и города, где сыграют.

Наша страна с нетерпением ждет чемпионат мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли показать свое мастерство, большой футбол.

Мы верим, что это оставит незабываемые впечатления у тех, кто приедет в Россию поддержать свои команды. Они увидят игру, познакомятся с нашей историей, природой. Увидят радушие и открытость. Тем более, что матчи пройдут в 11 городах России, такой огромной и многоликой.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!