Владимир Маркин: "В этом сезоне в чемпионате России не было инцидентов, которые могли бы омрачить ЧМ-2018"

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин уверен, что чемпионат России оказывает позитивное влияние на организацию безопасности на чемпионате мира. По его словам, в этом сезоне не было инцидентов, которые могли бы омрачить мировое первенство.

- К каждому сезону подготовку проходят не только футболисты, тренеры и клубы, но и те, кто отвечает за проведение и организацию, - цитирует ТАСС Маркина. - К каждому сезону готовятся более продуктивно, отсюда такие результаты. В этом сезоне не было того, что могло бы омрачить чемпионат.Надо постоянно анализировать историю всех чемпионатов, не только России, это помогает делать определенные выводы по организации безопасности.

Я уверен, что этот чемпионат оказывает позитивное влияние на организацию безопасности на чемпионате мира. Наше дело - заниматься профилактикой безопасности.