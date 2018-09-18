Владимир Габулов: "Я до последнего не понимал, позовут меня на ЧМ-2018 или нет"

Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что не знал о вызове на чемпионат мира-2018 до оглашения заявки.

– Была уверенность, что Черчесов позовет вас на чемпионат мира?

– Конечно, нет, я до последнего не понимал, позовут меня в сборную или нет. Потому что в клубе постоянно менялась ситуация. Был мартовский сбор, и Черчесов на нем сказал: "Я собираюсь прилететь в середине апреля. Желательно, чтобы ты исправлял ситуацию в клубе". Он прилетел в апреле на "Шарлеруа", я отыграл "сухой" матч. Но в мае перестал играть, и тогда уже совершенно не понимал, позовут в сборную или нет.

– Наверняка вы знаете, что в среде болельщиков ваша кандидатура вызывала вопросы...

– ... Послушайте, чтобы эту тему закрыть, я вам один раз скажу, и мы к ней возвращаться не будем, хорошо? Почему появилось это обсуждение? Из-за недостатка информации. Чемпионат России широко освещается в прессе, и играй я по-прежнему в "Арсенале" у всех на глазах, вопросов бы по мне не возникло. А так все, в отличие от тренерского штаба, видели только сухие факты статистики – итоговый счет в матче. Я провел за "Брюгге" 10 матчей – столько же, сколько сыграл бы в чемпионате России за "Арсенал". Команда пропустила немало, и я не снимаю с себя за это ответственность. При этом "Брюгге" – чемпион и в тройке клубов, которые пропустили меньше всего голов за сезон. В чемпионате Бельгии открытый футбол – это специфика первенства. Я получил неоценимый опыт игры в Европе, о котором мечтал, и ни о чем не жалею. Но главное здесь – другое. Если тренер вызывает игрока в сборную, значит, он считает нужным это сделать. И если команда добилась результата, значит, все решения главного тренера были правильными.

Полная версия интервью Владимира Габулова скоро на "СЭ"