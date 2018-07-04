Владимир Габулов: "Сейчас уже не вспомню, о чем мы беседовали с Акинфеевым перед серией пенальти"

Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью "Известиям" признался, что не помнит о чем говорил с Игорем Акинфеевым перед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. По его мнению, единство помогло россиянам выиграть.
– Что вы говорили Игорю Акинфееву перед серией пенальти?
– Ничего не говорил. По крайней мере, сейчас уже не вспомню, о чем мы на эмоциях беседовали с Игорем до матча и перед серией пенальти. Отложилось в памяти только то, как Гинтарас подсказывал Акинфееву, кто из испанцев в какой угол будет бить.
– С трибуны бросилось в глаза, что игроки и члены штаба сборной России стояли вместе, когда пробивались пенальти, а испанцы – порознь. Обратили на это внимание?
– Конечно. Я думаю, это один из тех пунктов, который и помог нам победить.
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https://iz.ru/762616/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/gabulov-smotret-match-s-ispaniei-so-skameiki-bylo-bezumno-tiazhelo