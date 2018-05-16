Владельцы Fan ID получат скидки в кафе и ресторанах московских парков

Заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сказал, что любители футбола, оформившие паспорт болельщика (Fan ID), смогут воспользоваться льготами в дни матчей чемпионата мира-2018. Во время турнира они смогут получить скидку в размере 10 процентов в кафе и ресторанах, которые располагаются на территории Парка Горького и "Музеона", а также в кафе павильонов "Заповедное посольство" и "Медиацентр" парка "Зарядье". Для того, чтобы воспользоваться скидкой, нужно показать паспорт болельщика.

– Стадион в “Лужниках” находится близко к центру города, поэтому после окончания матча болельщики смогут пройти по пешеходному маршруту и направиться в ближайшие парки – в Парк Горького, “Музеон” и “Зарядье”, – цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Гости мирового первенства получат специальные информационные буклеты, в которых будут подробно описаны маршруты до стадиона перед началом матчей и со стадиона после их завершения.

Кроме того, любители футбола из других городов и стран бесплатно получат более 1,4 миллиона путеводителей по Москве. В общей сложности планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице. Материал изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. На стадионе "Лужники" пройдут 7 игр, включая матч-открытие и финал турнира. На арене "Спартак" состоятся 5 встреч.

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