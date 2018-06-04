Витсель вошел в состав сборной Бельгии на чемпионат мира-2018

Сборная Бельгии на официальной странице в Твиттере опубликовала окончательный состав из 23-х игроков на чемпионат мира-2018. В заявку команды вошел бывший полузащитник "Зенита", ныне выступающий за "Тяньцзинь Цюаньцзянь", Аксель Витсель.



Хавбек играл за петербургский клуб с 2012 по 2017-й год, став чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем национального Суперкубка.

вратари - Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия);



защитники - Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия);

полузащитники - Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай);

нападающие - Миши Батшуайи ("Боруссия" Д, Германия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Эден Азар("Челси", Англия).

Сборная Бельгии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград). Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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